Toti: "Non è escluso che tra gennaio e febbraio occorrerà fare qualche sacrificio in più"

Liguria - "Occorre certamente prudenza e non è escluso che poi, tra gennaio e febbraio, occorrerà magari fare qualche sacrificio in più, ma le giornate delle festività natalizie sono cruciali per la nostra economia, per i nostri produttori, per il settore agroalimentare, per i rapporti sociali e per le nostre tradizioni”. Lo ha detto Giovanni Toti nel consueto punto stampa del tardo pomeriggio di domenica, commentando i dati dell'emergenza coronavirus nel weekend in cui la Liguria passa da zona arancione a gialla.