Toti: "Morandi e maltempo, aspettiamo tanti milioni dal Roma"

Liguria - “Se per il Pd fare opposizione significa dare dei mentecatti a persone che da un anno e mezzo stanno lavorando per dare risposte ai cittadini e al tessuto economico del territorio, vuol dire che il consigliere Lunardon è totalmente senza argomenti, non conosce la materia di cui parla e fa un’opposizione fine a se stessa. Come abbiamo già detto e ripetuto abbiamo presentato una serie di emendamenti alla legge Genova che sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se l’opposizione invece di dare dei mentecatti sostenesse la nostra azione, facendo in modo che il Governo, composto anche dal Pd, approvi al più presto le nostre proposte, farebbe sicuramente un servizio migliore ai cittadini e a tanti lavoratori colpiti dal crollo del ponte Morandi”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in risposta al Pd.

“Ecco le cose che aspetto dal tuo Governo caro Lunardon – continua Toti - 50 milioni di somme urgenze e altri 500 milioni per i danni dell’ultima devastante ondata di maltempo. Attendo anche Il finanziamento di Fincantieri, senza togliere i soldi per la ricostruzione del nuovo ponte per Genova , le proroghe per i dipendenti pubblici e le linee di trasporto aggiuntive per Genova e la Liguria, la Gronda, che doveva già essere partita, oltre al finanziamento sul piano dei trasporti della città di Genova. Secondo te, quante cosa sono state fatte? E voi muti. Un po’ di vergogna no?”.