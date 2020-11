Toti: "Mi aspetto che la Liguria resti in zona gialla"

Liguria - Il presidente ligure Giovanni Toti ha illustrato la sua opinione su quella che sarà la nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza che potrebbe cambiare i colori del semaforo Italia in diretta Facebook al termine di questa domenica 8 novembre 2020.

“Siccome dicono che le decisioni vengono prese in base ai dati scientifici, senza alcun giudizio politico se non quello tecnico degli scienziati, mi aspetto che la Liguria rimanga in zona gialla: se lo era ieri, un base agli stessi dati lo sarà anche domani”, ha dichiarato.



Secondo Toti l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità ha restituito gli stessi parametri del precedente, in base al quale per la Liguria si era accesa la luce gialla. “Abbiamo un Rt è 1,38 – ha spiegato il presidente – e il report dice che tutti i dati sono di qualità ‘verde’, non c’è neanche un parametro che non abbia qualità e affidabilità”.



“Nessuno nega che gli ospedali siano in sofferenza. Il problema vero non è la mancanza di spazio, ma la mancanza di personale. Per aprire nuovi letti Covid e far assistere quei malati servono medici, pneumologi, internisti, rianimatori, anestesisti, infermieri e operatori sanitari. Quindi abbiamo bisogno di chiedere al personale degli altri reparti di dare una mano”, ha proseguito Toti.

Nelle prossime ore è attesa la decisione della cabina di regia. “Non è una gara a chi è più bravo, a promuovere o bocciare”.