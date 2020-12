Toti: "Impedire spostamenti tra piccoli comuni è al limite della costituzionalità"

Liguria - "Chi oggi ha paura di prendersi la responsabilità di consentire gli spostamenti fra piccoli comuni non soltanto commette un'ingiustizia ai limiti della costituzionalità, ma domani dovrà rispondere di pesantissimi danni all'economia". Parola del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervistato dal Corriere della sera. "Non sono negazionista - ha aggiunto - e sono disponibile anche a decretare che esistono zone nere. Però, allo stesso tempo, ci sono realtà nelle quali possiamo permetterci più libertà e che non possono essere soggette a misure penitenziali". Toti ha osservato che "L'Istituto superiore di sanità fa il proprio mestiere, è giusto che sottolinei rischi e problematicità. Ma in parallelo servirebbe anche un Istituto superiore di economia che ci dicesse la verità: perché il corto circuito economico del Paese non si percepisce ancora oggi, in costanza di cassa integrazione e blocco dei licenziamenti".