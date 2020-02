Toti: "I martiri della Foibe considerati di seconda classe"

Liguria - "Una giornata importante. Per troppo tempo in questo paese quegli eventi, le tragiche giornate delle foibe, l'occupazione di Trieste, l'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia sono stati dimenticati, e quei martiri considerati di seconda classe: un'ingiustizia di cui questo paese porterà addosso il peso per molto tempo, così come una certa ideologia. Conoscere la nostra storia, le nostre sofferenze ma anche gli episodi di resistenza, di resilienza, di capacità di adattamento è una parte della costruzione del futuro: dimenticarsi la storia non va mai bene per chi vuole guardare avanti". L'ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della seduta solenne del Consiglio regionale per il Giorno del ricordo.