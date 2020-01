Toti: "Grave che Vazio non conosca leggi italiane. Il Pd non dia lezioni"

Liguria - “È assai grave che l’onorevole Vazio non conosca le leggi di questo Paese: dovrebbe farlo non solo in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, ma anche quello professionale. È assai grave, inoltre, che un parlamentare menta sapendo di mentire”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti risponde all’onorevole Franco Vazio sul tema autostrade e finanziamenti. “In ogni caso, gli propongo un breve corso di recupero – aggiunge Toti - : le autostrade e la loro sicurezza dipendono proprio da Vazio, dal suo Governo, dal suo Ministro (che ancora ieri ha rimandato le scadenze sulla Gronda: ormai ho consumato un calendario a seguire i rinvii!) e dalla maggioranza parlamentare di cui fa parte”. “Quanto ai finanziamenti – prosegue il Governatore - credo francamente che il Pd abbia poche lezioni da dare, viste le sue fondazioni, i debiti non pagati, per non parlare dei conflitti d’interesse con le varie cooperative”. “L’onorevole Vazio stia sereno – conclude il governatore - : esistono buoni percorsi di cura per la memoria e le crisi da irrilevanza. In quanto cittadino ligure, ci impegniamo a non lasciare indietro neppure lui”.