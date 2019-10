Toti: "Dopo Umbria pronti al secondo mandato in Liguria"

Liguria - Esulta Giovanni Toti dopo la vittoria del centrodestra in Umbria, dove si votava ieri. Esulta anche per le proporzioni del successo, probabilmente oltre le stesse aspettative del governatore ligure. Che gongola: "Se il risultato della somma delle armate rivali è quello dato dall'Umbria, che coerentemente è pronosticato dai sondaggi in Liguria, ad oggi la fiducia dei cittadini verso di noi credo che non solo sia immutata, ma che sia addirittura cresciuta". Il leader di "Cambiamo!", comparando il risultato elettorale ottenuto da PD e M5S alle elezioni regionali in Umbria con la prospettiva delle elezioni regionali in Liguria del 2020, aggiunge: "Credo che in Liguria il centrodestra meritatamente si avvii a un secondo mandato unitario, coerente con il primo, ma innovativo, perché cambiare è la nostra cifra. Aspettiamo gli avversari, di confrontarci con loro, nella speranza che sia una campagna elettorale ricca di spunti".