Toti: "Dolore per la condanna dell'amico Rixi, Liguria perde un riferimento a Roma"

Il presidente della Regione interviene dopo la condanna in primo grado del viceministro.

Liguria - "Dolore per la condanna dell'amico Edoardo Rixi. Nel rispetto del lavoro della magistratura, continuo a ritenere Edoardo una persona onesta e sono certo che lo proverà nel prosieguo della vicenda processuale”. Così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti interviene sulla condanna del viceministro Edoardo Rixi.



“Resto anche convinto che, come recita la nostra Costituzione -continua Toti- ogni persona sia innocente fino al terzo grado di giudizio. Dovrebbero ricordarselo anche quei ministri del M5S che sulla Costituzione hanno giurato. Da Presidente di Regione inoltre sono assolutamente preoccupato per la perdita di un riferimento fondamentale per la Liguria, i suoi porti e le sue infrastrutture, già messe a rischio dalle spericolate politiche del ministro Toninelli.

Credo che i nostri concittadini - conclude il governatore - sapranno valutare tutto questo, come hanno saputo fare in questi quattro lunghi anni di collaborazione con l'amico Rixi, e che continueranno a riconoscerne il valore e la capacità di uomo politico della nostra regione. A Edoardo solo un abbraccio”.