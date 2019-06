Toti: "Dobbiamo radere al suolo il reddito di cittadinanza"

Liguria - "Radere al suolo il reddito di cittadinanza e sostituirlo con formazione professionale pagata attraverso le imprese. Bisogna aiutare chi è rimasto indietro con un vero lavoro. Un “Piano casa” straordinario come quello che abbiamo approvato in Regione Liguria. Niente cemento in più, ma snellimento burocratico e incentivi a chi ristruttura, unisce o sposta cubature edificabili, rigenera immobili e aree urbane. Ridurre il cuneo fiscale: gli Italiani in busta paga guadagnano troppo poco! Bisogna defiscalizzare la contrattazione di secondo livello, gli straordinari, i premi di produttività". Tre punti per il governo del Paese che il governatore Giovanni Toti auspica, affidando il suo pensiero a Facebook.