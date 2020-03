Toti: "Curva epidemia stazionaria, continuamo con rigore"

Liguria - "I numeri ci dicono che la proporzione dei tamponi arrivati rispetto al numero dei nuovi contagiati (236) è uguale a quella di ieri, segno che il rallentamento della salita della curva comunicata ieri sta continuando. La curva ha ridotto la sua pendenza anche se i contagiati aumentano”. Lo ha comunicato questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto sull’epidemia da coronavirus. “Il numero dei domiciliati a casa cresce – ha detto Toti - segno che anche la collaborazione con la medicina territoriale comincia a funzionare, capisco che si lamenti da casa la distanza rispetto a tutte le risposte richieste, ma chiedo a tutti comprensione per un momento molto complesso e difficile in cui i sanitari si stanno spendendo in modo incredibile, se qualcuno riceve un’informzione in meno non è per cattiva volontà. Gli ospedalizzati crescono, ma le terapie intensive stanno tenendo, il flusso delle terapie intensive non è cresciuto di moltissimo, segno che si comincia a costruire un percorso virtuoso”.



“Sono arrivati oggi anche molti caschetti che abbiamo acquistato come Regione Liguria - ha continuato Toti - e sono in arrivo altri altri provenienti dalla protezione civile e cominciamo ad avere un’area di media intensità che sfiora l’alta intensità di cura. Quindi per il momento vi è ancora un piccolo polmone di sale di rianimazione: prima si parlava di 900 letti per i malati di Covid, oggi sono 1152 i letti a disposizione, grazie allo sforzo degli ospedali. Un dato molto positivo. E’ arrivato anche un ordine importante dalla Protezione civile nazionale di mascherine Ffp2 e di tute, segno che la catena logistica del commissario Arcuri e di Borrelli sta iniziando a funzionare. E ieri le abbiamo distribuite anche alle Rsa, colpite da alcuni cluster importanti e le stiamo distribuendo anche alle Pubbliche Assistenze e ai farmacisti. Il primo volo ligure di altro materiale arriverà sabato a Malpensa”. Il presidente ha ricordato che oggi si è svolto un incontro con il mondo del lavoro per poter distribuire mascherine anche a loro a partire da lunedì prossimo e garantire così la sicurezza anche nei cantieri.



Il numero dei contagiati è intorno al 9,4% su un totale di 1170 tamponi effettuti nell’area della città di Genova. Risultano 110 i positivi all’ospedale San Martino dove i sanitari contagiati si attestano sul 5,5% e al 10% circa nella Asl4, nella Asl5 e all’ospedale Galliera. In particolare sono 317 i tamponi effettuati al Galliera e i positivi sono 44 pari al 13,8%, e 317 i tamponi effettuati all’ospedale San Martino e i sanitari positivi sono 17 pari al 5,3%, al Gaslini 157 tamponi effettuati e 4 i sanitari positivi pari al 2,5%. Sono ancora in corso al Galliera 214 tamponi e 140 al Gaslini.



Ha aggiunto l’assesore Giampedrone: "I nostri ragazzi si sono recati nel Modenese a ritirare i caschetti per la respirazione da destinare all’ospedale San Martino. Si continua nell’opera di recupero del materiale per fornire il nostro sistema sanitario regionale. E’ previsto per sabato l’arrivo a Malpensa di un milione di mascherine chirurgiche”. L’assessore Giampedrone ha voluto rin graziare tutti coloro che sono stati impegnati nell’emergenza della Costa Luminosa attraccata a Savona. “In particolare vorrei ringraziare – ha detto Giampedrone - Costa Crociere che peraltro ha annunciato una ricca donazione di dpi per gli ospedali liguri, ma oltre a Costa anche la Capitaneria di Porto e il dipartimento nazionale per aver svuotato di fatto tutta la nave, a parte 100 persone del personale di bordo che rimarranno per la manutenzione. E’ stata un’ operazione difficile che ci ha visto accompagnare a casa tutte le persone nelle loro nazioni di orgine purtroppo tra i 10 ricoverati della nave si è registrato un decesso”.



“Domani – ha concluso Giampedrone – ci concentreremo sull’arrivo di MSC Splendida nel porto di Genova e ci auguriamo che tutto proceda al meglio. Stiamo lavorando su alcune strutture, come la ex scuola delle telecomunicazioni dell’aviazione di Caperana a Chiavari che, grazie all’aurotizzazione arrivata oggi dal capo dipartimento Borrelli, potremo attivare nelle prossime ore. Ulteriori strutture ricettive verranno attivate per dare una possibilità di alloggio al personale sanitario affinché possa dormire la notte non potendo tornare a casa perché lontona o perché non ci sono le condizion di isolamento. Anche per queste strutture chiederemo l’autorizzazione al Dipartimento nazionale”.