Toti: "Chiederemo a Conte di modificare il dpcm per consentire altre riaperture"

Liguria - Nella conferenza dei presidenti delle regioni e poi nella successiva conferenza Stato Regioni in programma per oggi, verrà affrontato il tema dei piani per le riaperture regione per regione. Giovanni Toti è sicuro che sia "opinione di tutti che non si possa aspettare oltre: chiederemo al Governo di modificare il Dpcm per consentire alle singole regioni di presentare piani di riaperture già a partire dalla prossima settimana. Cercheremo anche di individuare possibilità di allargamenti all'interno dell'attuale Dpcm, ci auguriamo che possa essere fatto in pieno accordo con il Governo". Nel frattempo sul sito regionale (all'indirizzo https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36128.html?view=document&id=36128:faq-ordinanza-25&Itemid=6330) sono state pubblicate le FAQ sulle domande che arrivano, con chiarimenti e interpretazioni delle ordinanze sugli sport individuali come golf, tennis quelli motociclistici e gli sport d'acqua.