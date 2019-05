Toti: "Berlusconi al Quirinale"

Così in un'intervista a Panorama.

Liguria - Berlusconi presidente della Repubblica. Questo l'auspicio espresso dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista rilasciata a Luca Telese per Panorama. Il gov se la prende con quel “gruppo dirigente fatto solo di nominati” che “quando c'è la campagna elettorale si nascondono dietro Berlusconi” e “lo vogliono come acchiappavoti”. Invece Toti è chiaro: “Io lo voglio sul colle”, convinto che abbia “la statura e l'autorità per essere un inquilino del Quirinale”. Nella lunga chiacchierata Toti parla molto del suo rapporto con l'ex premier, dei successi liguri, della sua ricetta per salvare Forza Italia dall'estinzione, una ricetta fatta di confronto franco e libero.