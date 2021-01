Toti: "Avrei votato Trump, sbagliando". Pioggia di critiche da parte degli elettori

Liguria - “Desolante spettacolo in America. In democrazia i risultati si accettano, anche se non si condividono. Avrei votato per Trump. Oggi mi tocca dire: sbagliando”. Lo ha scritto il presidente della Regione, Giovanni Toti, su Twitter e Facebook commentando quanto accaduto nella serata di ieri a Washington, dove al termine degli scontri si sono registrate quattro vittime.

Il post del governatore ligure ha scatenato una valanga di commenti e reazioni, tra i quali spiccano le critiche ricevute da una parte dell'elettorato di centrodestra. Sono molti, infatti, i "trumpiani" che si sono detti delusi dal cambio di prospettiva di Toti, adducendo tra le motivazioni i brogli elettorali denunciati da Trump (e del tutto inesistenti per la stragrande maggioranza degli osservatori e degli analisti politici di tutto il mondo).