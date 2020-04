Toti: "Aree Covid in altri reparti, unico modo per dare un letto a tutti"

Liguria - "I numeri calano anche oggi, sia malati che terapie intensive. Questa è una ragione per rimanere in casa ancora, in modo da continuare a vedere ancora questi dati". Così Giovanni Toti torna a raccomandarsi di non sgarrare proprio ora che i numeri lasciano spazio alla speranza. "Nei prossimi dieci giorni i sanitari che saranno sottoposti a test sierologico sono 25mila. Siamo arrivati a 2mila nel primo pomeriggio e la percentuale di virus riscontrato è sotto il 3% dei casi - annuncia il governatore - Direi che nei nostri ospedali le profilassi sono state rispettate. Nelle RSA ne sono stati fatti mille, nei prossimi dieci giorni circa avremo la totalità dei risultati e saranno reiterati". Sul fatto che molti dei deceduti che vengono quotidianamente dichiarati da Asl 5 non siano ricoverati tutti nei reparti di Malattie infettive o Terapia intensiva. "All'interno degli ospedali liguri ci sono aree Covid che non sono parte delle Malattie infettive e di Terapia intensiva, altrimenti non avremmo saputo dove mettere i 1.293 ospedalizzati di oggi. Non avevamo abbastanza posti letto all'inizio dell'emergenza, forse erano qualche centinaio, e per questo abbiamo dovuto ripartire i malati anche in altri reparti".