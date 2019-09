Toti: "Andare in piazza e dire no a tutto non vuol dire aiutare il Pianeta"

Liguria - "Venerdì tante piazze italiane si riempiranno per dire no al Climate Change. Su questa battaglia siamo tutti d’accordo: bisogna lavorare e difendere il nostro Pianeta, ma per farlo non serve manifestare contro, dovremmo manifestare per dire tanti sì". La pensa così Giovanni Toti che fa un elenco di cosa potrebbe aiutare: "Sì alle nuove infrastrutture, a partire dall’alta capacità e alta velocità ferroviaria che possono in parte sostituire le automobili. Sì alle nuove dighe per l’energia idroelettrica, sì a nuovi impianti e biodigestori per smaltire i rifiuti del ciclo urbano. Andare in piazza e pensare di difendere l’ambiente dicendo NO a tutto, supportati da qualche partito politico che strumentalizza questa battaglia, non vuol dire aiutare il Pianeta. Vuol dire manifestare per lavarsi la coscienza e lasciare tutto come prima. Scendiamo in piazza e diciamo sì a tante nuove infrastrutture pulite: così salviamo l’ambiente e il futuro del Paese".