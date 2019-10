Toti: "Anch'io insultato su internet, ma la sinistra si indigna solo quando le fa comodo"

Il presidente: "Stop all'odio in rete come quello che ha colpito la senatrice Segre e che tutti i giorni aggredisce tanti giovani".

Liguria - "Cinquant'anni fa la nascita di internet ha rivoluzionato la vita di tutti noi. Doveva essere un ponte fra comunità, ma oggi si è trasformato anche in un veicolo di odio, insulti e fakenews di cui tutti possiamo essere vittime. Lo è stata recentemente la senatrice Liliana Segre, lo sono tutti i giorni tanti ragazzi che non sanno difendersi dalle cattiverie sul web. E lo sono anche io, che sui social spesso vengo insultato con buona pace della sinistra, che si indigna solo quando le fa comodo". Lo ha scritto oggi sui social network il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "All’odio - ha proseguito - io ho sempre risposto cercando di dare il buon esempio, parlando con tutti con un linguaggio tollerante. È così che dovremmo festeggiare il compleanno di internet, ricordandoci che la stupidità non ha colore politico, smettendola con il solito doppiopesismo e impegnandoci tutti per condannare e isolare i leoni da tastiera: l’odio non deve sconfiggere il progresso".