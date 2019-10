Toti: "Allerte emanate da tecnici preparati, vanno rispettate"

Liguria - “Nel complesso è andata meglio di come ci potevamo aspettare, e di questo siamo felici. Le allerte vengono emanate da tecnici capaci e vanno sempre rispettate. ma le allerte meteo si devono rispettare sempre. Dobbiamo imparare tutti quanti a non utilizzarle per fare polemiche o considerazioni non scientifiche. Il lavoro compiuto in questi anni sui temi della Protezione civile è servito ad aumentare la consapevolezza che l’unica cosa importante è la sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi dopo la comunicazione del declassamento dell’allerta meteo da rossa ad arancione fino alle 24, per poi virare in gialla, salvo diverse indicazioni.

“Questo non significa – ha continuato il presidente di Regione Liguria Toti – che il rischio sia calato, ma solo che nelle prossime ore la perturbazione potrà investire porzioni più limitate di territorio. In pratica saranno possibili precipitazioni violente in un area più ristretta, permane comunque un certo livello di pericolosità per i rivi minori”.



“Per quanto riguarda il bilancio della notte – ha continuato il presidente – il territorio è stato investito da una perturbazione potente, ma molto veloce, i venti sono stati favorevoli e il libeccio in quota ha spazzato via il carico di pioggia che sarebbe caduto, mitigando così l’impatto. Non si segnalano danni particolarmente rilevanti: uno smottamento a San Carlo di Cese, alcuni guadi isolati in Val Bormida. Niente che abbia realmente messo a dura prova la protezione civile, ma non abbassiamo la guardia perché nelle rpossime 8/10 ore non sono esclusi fenomeni violenti”.

Toti ha voluti ringraziare tutti i volontari, i tecnici e gli addetti della Protezione civile che sono stati impegnati durante tutta la notte nelle operazioni di monitoraggio e anche l’informazione molto puntuale.