Toti: "A ottobre le primarie. E' giunto il momento di cambiare"

Liguria - "Libertà è partecipazione, copyright Gaber, anche se Forza Italia è poco abituata a questo esercizio. Le centinaia di militanti e amministratori che ieri hanno partecipato alla convention del Brancaccio hanno sottratto qualche ora al loro tempo libero, ma certamente hanno dato il loro contributo al futuro di un movimento politico che altri in questi ultimi anni di chiusura e autoreferenzialità hanno affossato. Ringrazio chi c’era e chi ha avuto il coraggio, nonostante le pressioni, di essere presente e mettersi in discussione.

E... se le “facce note” in platea mancavano forse era perché lì al Brancaccio c’era tanta gente che pensa che quelle “facce“ sia giunto il momento di cambiarle! Noi andiamo avanti verso il futuro e non ci rassegneremo mai al declino". Giovanni Toti commenta così l'esito della convention del movimento "L'Italia in crescita" che si è svolta ieri a Roma e che ha raccolto un pubblico numerosissimo, nonostante il diktat con il quale Silvio Berlusconi aveva minacciato di cacciare da Forza Italia chi partecipasse all'iniziativa del governatore della Regione Liguria. Al Brancaccio c'erano 1.450 persone tra parlamentari, sindaci e amministratori locali, assessori e consiglieri regionali. Tra loro, in prima fila, Giacomo Giampedrone e il primo cittadino di Sarzana, Cristina Ponzanelli, che è anche salita sul palco per uno dei quattro interventi di altrettante amministratrici locali.



"La politica - ha detto ieri Toti - è una grande passione e non permettiamo a nessuno di ucciderla. Sono pronto per “la rivoluzione di ottobre” con le primarie. Dobbiamo continuare ad essere un movimento di popolo che parli e dia risposte alla gente. Molto è cambiato in Italia ma noi non abbiamo saputo cogliere quanto stava accadendo. Il centrodestra è una macchina straordinaria ma solo grazie alla Lega che da sola prende il 40% dell’elettorato, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia valgono in due circa il 12%. Il centrodestra governa ovunque tranne che a Roma", ha sottolineato il presidente ligure.

Toti ha poi spiegato: "La mia intenzione non è quella di dividere il partito. Ho accettato di fare il coordinatore di Forza Italia per un motivo preciso, arrivare alle primarie e scegliere la figura giusta per rappresentarci".