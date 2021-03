Tosi (M5S): "25 milioni per le scuole liguri grazie a ultimo atto della Azzolina"

Liguria - “È stata sbloccata, dal Ministro dell'Istruzione, la cifra di 1 miliardo e 125 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole superiori. Via libera, dunque, a uno degli ultimi atti voluti dalla pentastellata Lucia Azzolina che, con questo suo decreto messo a punto nel precedente Governo Conte, ha voluto che si stanziassero fondi a lungo attesi. Fondi che ora saranno ripartiti tra le Province e le Città metropolitane sulla base della popolazione scolastica e del numero degli edifici scolastici presenti sul territorio”.



Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi, che poi spiega: “Per la Liguria, significa che agli Enti locali, per l'edilizia scolastica, saranno destinati oltre 25 milioni di euro. Nel dettaglio, alla provincia di Genova spetteranno più di 13 milioni e 850mila euro; a Imperia, quasi 3 milioni e 536mila euro; a Spezia circa 3 milioni e 640mila euro; e a Savona oltre 4 milioni e 253mila euro”.



“Di fronte a queste misure, non stupisce che Patrizio Bianchi, fresco di nomina al Ministero, abbia dichiarato: “Il lavoro della Azzolina? È stato massiccio e importante: ripartirò da lì”. Sulla scuola e sull'edilizia, c'è comunque ancora da lavorare molto: auspichiamo che la strada tracciata venga seguita, nell'interesse dei nostri Istituti scolastici. Se così non fosse, oltre a rimpiangere Giuseppe Conte, rimpiangeremo Lucia Azzolina, cui va anche il merito di aver voluto una misura specifica per velocizzare l’attribuzione dei fondi: sua, infatti, l'idea di far ripartire le risorse con Decreto del Ministro dell'Istruzione, semplificando così un percorso in genere tortuoso ed eccessivamente burocratico”, conclude Tosi.