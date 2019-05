Tosa: "Diritti, integrazione e sviluppo per fermare deriva Toti-Salvini"

Liguria - "Strappiamo alle destre la parola sovranità: una parola bellissima, scritta nella Costituzione, che deve tornare ad essere patrimonio di tutti. La sfida è quella di portarla ad un livello più alto, in Europa, per costruire una vera sovranità europea, ultimo e più chiaro argine contro i vecchi e i nuovi nazionalismi."



Lo ha affermato Lorenzo Tosa, giornalista, unico candidato ligure nella lista Più Europa Italia in Comune all’incontro stampa della Federazione di Imperia del PSI Partito Socialista Italiano questa mattina alla Società Operaia di Porto Maurizio.

Erano presenti, tra gli altri, Fabio Natta, presidente della Provincia di Imperia, che ha fatto le veci di Adriano Biancheri, segretario provinciale del PSI:



“Il PSI in questa campagna elettorale - ha detto introducendo l'intervento di Tosa - aderisce al progetto +Europa. Riteniamo ci sia bisogno di una forza alternativa al PD, la cui fase di crescita e di propulsione è terminata. Occorre far fronte alla deriva populista. Molti sono i valori che uniscono il PSI a +europa e a Italia in Comune, a cominciare dai diritti civili che sono stati conquistati e a quelli ancora da conquistare e che vanno rimessi al centro della discussione. Con Italia in Comune condividiamo l'esperienza amministrativa dei nostri amministratori locali, che vogliono portare avanti con pragmatismo idee concrete. Appoggiamo Lorenzo Tosa e la candidata del PSI Maurizia Bertoncino".



"In queste settimane sto facendo una campagna a contatto diretto con le persone, tra la gente, e ovunque noto grande curiosità per questa lista, Più Europa Italia in Comue, che mette insieme la forte vocazione europeista del partito di Emma Bonino e il pragmatismo dei sindaci, incarnato da Federico Pizzarotti. I temi? La mia prima battaglia sarà portare in Europa il modello Riace, lavorando dal primo giorno all’interno delle commissioni a Bruxelles per inserirlo nella prossima programmazione settennale dei fondi europei indiretti di coesione. La politica deve avere il coraggio di investire in questi nuovi italiani, non solo in un’ottica di accoglienza e solidarietà ma anche per costruire un nuovo modello economico costruito attorno all’integrazione. Uno sviluppo economico che tenga conto dell’ambiente, favorendo le grandi opere ferroviarie su rotaia. Si alla TAV e al Terzo Valico. Dobbiamo avere la forza di riportare al centro del dibattito i diritti sociali e civili".



"Il voto utile - ha concluso Tosa - è quello dato alla nostra lista. È necessario uno sforzo per andare oltre il 4%, per entrare nel Parlamento Europeo, perché +Europa è l’unica forza in grado di dare una risposta ai sovranisti. Le elezioni europee sono importantissime e segneranno i prossimi 5 anni in modo molto più importante di quanto non facciano le Politiche".



Roberto Saluzzo, consigliere comunale, ha voluto sottolineare che "+Europa è un contenitore che racchiude anime diverse che lottano per gli stessi diritti, tra cui l'Europa. Noi socialisti siamo di fatto europeisti".



Chi è Lorenzo Tosa: Giornalista professionista ed esperto di comunicazione politica, ho lavorato negli anni per alcune delle principali testate nazionali e liguri e ho curato l’ufficio stampa di enti, società private e soggetti politici. Ho di recente ideato e lanciato un blog di attualità politica, “Generazione Antigone”: un portale anti-sovranista in cui ci occupiamo di diritti, libertà, integrazione e che, nei primi tre mesi, ha ottenuto 100mila contatti unici. Sono presente anche su Facebook con una pagina personale (https://m.facebook.com/lorenzotosa.antigone/?ref=bookmarks) che raggiunge ogni mese circa 1 milione di persone.