Ticket spiagge e Bassetti, Linea condivisa all'attacco

Liguria - Una commissione congiunta sanità e attività produttive, alla presenza degli assessori Viale e Berrino, per valutare con tutti i soggetti interessati i protocolli di gestione delle riaperture dal 18 maggio. La chiedono i consiglieri di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini, che ieri hanno interpellato gli uffici regionali per ottenere la convocazione urgente. «Riaprire il 18 maggio potrebbe essere fattibile e certamente auspicabile. Ma tutto deve avvenire secondo protocolli di sicurezza chiaramente definiti, a tutela della salute dei lavoratori, dei datori di lavoroe dei clienti. Però non ci risulta che al momento la Regione abbia stabilito un metodo –dichiarano il capogruppo Pastorino e il vicecapogruppo Battistini -. La giunta ha annunciato il via libera in maniera del tutto autonoma e arbitraria, il che purtroppo non ci sorprende. A questo punto chiediamo una riunione urgente delle commissioni regionali che si occupano di salute, lavoro e attività produttive, per un confronto con A.li.sa, le ASL, i PSAL, sigle sindacali e associazioni di categoria. Si cerchi di aprire al più presto, ma in condizioni di sicurezza: senza passi avventati e senza strumentalizzare le comprensibili paure degli operatori economici in difficoltà».



I due consiglieri mettono nel 'mirino' politico anche il dottor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al San Martino. «L’infettivologo superstar consiglia a tutti i liguri di sottoporsi al test sierologico, per sapere se abbiano contratto il covid-19. Bassetti fa sapere che ci sono molti laboratori pronti a eseguire questo test. Proposta condivisibile, peccato però che i laboratori siano privati e che il test sia a carico dei cittadini, con costi che variano dai 50 e ai 70 euro a persona. Non tutti possono permetterselo, ma forse il professor Bassetti non lo considera. Per fortuna Bassetti aggiunge la postilla “se possibile”. Quindi un ligure dovrebbe sottoporsi al test se può. E se non può, perché in questo momento non ha 70 euro da spendere? Non importa, avanti il prossimo? –si interrogano Pastorino e Battistini -. Se è in vena di appelli, allora Bassetti dovrebbe dire a Toti di iniziare a investire, affinché la Regione offra le prestazioni gratuite. Nessuno dovrà sborsare un euro di tasca propria. Abbiamo scritto al presidente Toti e all’assessore Viale per chiedere che la Regione impegni i laboratori pubblici, consentendo a tutti di effettuare test completamente gratuiti, perché se così non fosse si legittimerebbe una vera e propria azione di mercimonio sulla pelle dei cittadini».



E ancora, Linea Condivisa boccia l’ipotesi di applicare l’ingresso a pagamento alle spiagge libere. «Sembra che il presidente Toti sia molto sensibile a dispensare libertà per chi ha mezzi economici: manutenzione della barca, gite a cavallo, seconda o terza casa da aprire e sistemare. E poi il consenso a frequentare la spiaggia per chi può pagarsi la stagione allo stabilimento balneare –dichiara il vicecapogruppo Battistini -. E adesso l’ultima pensata: ok alle spiagge libere, ma solo pagando un biglietto di ingresso. Tradotto: è come privatizzare l’ultimo angolo di litorale svincolato dalle concessioni. La giunta sembra ragionare a “misura di lombardo”, che mette sempre in conto di pagare l’accesso giornaliero. Ora, è giustissimo discutere sulla capienza dei litorali e sulla distanza da tenere fra ombrelloni e sdraio. Però bisogna anche preoccuparsi di quelle vaste fasce di popolazione che non possono (o giustamente non vogliono) pagare per andare al mare; che, lo ricordiamo, dovrebbe essere un diritto di tutti. Insomma: il ticket-spiagge libere è una proposta irricevibile. Vista la situazione, purtroppo occorre stabilire un criterio per regolamentare e, laddove necessario, contenere gli accessi. Ma costringere le persone a pagare un obolo per vedersi riconoscere un diritto acquisito, non è una scelta ammissibile. A maggior ragione quando si tratta di spiagge libere non attrezzate –sottolinea Battistini -. Chiediamo la convocazione di una commissione ad hoc, per ragionare collegialmente su come affrontare il problema. Si può mettere un tetto alle presenze perché lo impongono le misure di sicurezza, ma bisogna garantire a tutti il diritto di andare al mare indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche».