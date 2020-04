Test sierologici e misure anti contagio in Fincantieri, respinta la proposta di Garibaldi (Pd)

Liguria - Respinto oggi in consiglio regionale l’ordine del giorno presentato da Luca Garibaldi (Pd), sottoscritto in aula dai colleghi Battistini e Pastorino, che intendeva impegnare la giunta Toti ad adottare una cabina di regia e di confronto con i Comuni sede di cantiere, l’azienda, le rappresentanze sindacali e la prefettura per definire misure ulteriori di tutela sanitaria includendo il percorso casa-lavoro, di concerto con le aziende di trasporto pubblico, e di chiedere a Fincantieri l’adozione di misure di screening sierologico nei propri stabilimenti, come elemento ulteriore per la ripresa delle attività.