Test e tamponi, i grillini chiedono lumi a Toti e Viale

Liguria - Tamponi e test sierologici protagonisti dell'interrogazione preparata dal gruppo consiliare del Movimento cinque stelle in Regione Liguria. La capogruppo Salvatore e gli altri esponenti pentastellati interrogano Toti e Viale per sapere “se il personale sanitario e comunque tutte le persone a rischio, saranno monitorate regolarmente mediante tampone, ad oggi l’unico strumento diagnostico sicuro per verificare un’eventuale infezione in atto e per poter prendere i provvedimenti necessari ad evitare il rischio di contagio”, e ancora “se fino ad oggi è stato previsto un monitoraggio dei prezzi dei test sierologici e l’imposizione alle cliniche di un tariffario unico regionale per porre rimedio alle speculazioni denunciate dal Codacons”.



L'interrogazione chiede inoltre “se i risultati degli esiti sierologici vengono intrecciati con gli esiti dei tamponi, così come suggerito dagli epidemiologi” e “se i risultati dei test sierologici, fatti dai laboratori privati e non, vengono correttamente segnalati alle Asl e in che modo, affinché si abbia attendibilità e riscontro scientifico sui risultati”.



I grillini vogliono inoltre sapere “se è in programma l’attuazione di uno screening epidemiologico di massa, gratuito per la cittadinanza, mediante l’impiego dei test rapidi italiani che consentono un notevole risparmio di spesa per il sistema sanitario regionale e una risposta più efficiente per la mappatura del contagio, vietando sul territorio tutti gli esami del sangue relativi al Covid-19 venduti da centri e laboratori privati della regione, per bloccare ignobili speculazione sulle paure dei cittadini”, infine “se è in previsione di scegliere l’impiego dei test sierologici italiani, anche più attendibili rispetto a quelli esteri e statunitensi in particolare”.