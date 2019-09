Tesserini funghi, Rossetti (Pd): "Carenze gravissime da parte di giunta e uffici"

Liguria - Questa mattina, prima dell’avvio della seduta del Consiglio regionale, si è svolta una seduta della V Commissione-Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità per verificare, su proposta del consigliere Fabio Tosi (Mov5Stelle), per verificare la correttezza della rendicontazione dell’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei tesserini necessari per la raccolta dei funghi. «In seguito ad una nostra precisa richiesta l’assessore all’agricoltura Stefano Mai oggi ha consegnato la rendicontazione fornita dai consorzi preposti alla gestione dei tesserini – spiega il presidente della V Commissione Sergio Rossetti - e verificheremo se queste risorse sono state impiegate, come prevede la legge regionale n.17 del 11 luglio 2014 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, per interventi a favore del ripristino dei sentieri e delle aree verdi pubbliche. Abbiamo avanzato la richiesta di chiarimenti alla giunta e agli uffici competenti – aggiunge Rossetti - su iniziativa del collega Tosi perché era in gran parte assente la documentazione dal 2014 al 2918. E’ una carenza gravissima da parte della giunta e degli uffici competenti perché ha impedito finora di verificare l’utilizzo finale delle risorse che, secondo la normativa, sono vincolate. Dalla documentazione si potrà, dunque, chiarire: non vorremmo si configurassero guai più gravi a fronte di inadempienze amministrative». Nella riunione di questa mattina è emerso, inoltre, che 4 dei 34 consorzi liguri che risultano ancora negli elenchi ufficiali hanno avviato una procedura di liquidazione o sono chiusi.