Superiori, in Liguria lezioni a casa in attesa del Tar

Liguria - Scuole superiori aperte in quattro regioni italiane ma non in Liguria nonostante il parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico che si è espresso nella giornata di ieri ribadendo un concetto: “Ci sono tutte le condizioni per il ritorno degli studenti delle superiori in classe. La scuola dovrebbe essere una priorità oltre che un diritto”. Nella nostra Regione gli alunni dovrebbero tornare tra i banchi di scuola il 25 gennaio ma non è escluso che il Tar possa decidere diversamente.

Il capo del Cts ha aggiunto: "Se qualche presidente di Regione ritiene che nel suo territorio non esistono le premesse per una ripresa può adottare misure più restrittive. Auspichiamo che le misure previste per le prossime settimane raffredino la curva".



Sulla linea del Cts si è espressa il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina che ha dichiarato: “Le scuole hanno un ruolo limita nella trasmissione del virus. Riportare le superiori in presenza è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani”. Sulla linea della prudenza invece è il presidente della Liguria Toti: “Abbiamo chiuso tutto il Paese ma siccome sulla scuola qualcuno si è intestardito e ha deciso di farne una battaglia politica ora si dovrebbero riaprire. Capisco il momento di difficoltà del Governo, ma non l’incoerenza. Io ho firmato un’ordinanza per tenere le scuole superiori chiuse questa settimana, e la confermo - ha detto ancora -. Se il Tar non l’annullerà sarà così. Alla fine della settimana valuteremo la situazione e decideremo cosa fare. Certo la scuola è importante ma è ancora più importante salvare vite”.