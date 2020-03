Su fabbriche e cantieri Toti possibilista: "Intorno al 20 aprile le prime riaperture"

Liguria - "Il Paese non può stare ancora a lungo fermo, prima o poi dovremo tornare a produrre, a lavorare e ad avere una socialità normale. In attesa che si trovi un vaccino non si potrà davvero aspettare la conclusione totale dell'epidemia che potrà durare ancora un anno o due". A sostenere con fermezza questa tesi è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che a preso la parola a quattro giorni dalla scadenza del DPCM del Governo Italiano attualmente prevista per il prossimo 3 di aprile.



"Penso che almeno fino a Pasqua si manterrà la situazione attuale, parlare di riapertura immediata vorrebbe dire vanificare tutti gli sforzi intrapresi finora. Se i numeri lo consentiranno una volta passata la metà di aprile bisognerà ripartire aprendo almeno qualcosa. Alla fine è anche una questione di buon senso, chi dice che lo Stato penserà a tutto non dice il vero. Sono stati stanziati prima 25 milioni, poi altrettanti e infine altri 50. Benissimo certo, ma non è neanche il Pil di un mese di questo Paese. Chi pensa che si possa stare chiusi mesi e mesi perchè il virus scompaia dal nostro Paese direi che afferma una cosa incoerente con l'attuale realtà."



Toti poi parla della curva della crescita epidemica affermando che la stessa dovrebbe aver raggiunto il cosiddetto "plateau" dal quale si aspetta poi la fase calante. "Penso che dopo Pasqua, intorno al 20 aprile insomma, si possa pensare di riaprire almeno qualcosa. Si inizierà con fabbriche e cantieri chiusi, passando poi a commercio al dettaglio, mercati comunali, ristoranti e bar e infine anche quegli stabilimenti balneari che dovranno iniziare una stagione già difficile di per sé!"