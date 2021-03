Strategia macroregionale alpina, anche la Liguria è della partita

Liguria - Il Protocollo delle ANCI, delle UPI e dei Consorzi delle Autonomie locali delle Regioni alpine è stato presentato e approvato definitivamente anche dalle 6 Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e 2 Province Autonome (Trento e Bolzano) coinvolte nella Strategia macroregionale alpina, nel corso della riunione odierna del Tavolo interregionale EUSALP, organizzato da Regione Lombardia.



All’evento di presentazione, moderato da Filippo Dadone della direzione generale Ambiente e clima di Regione Lombardia, hanno partecipato, oltre ai partner regionali, ANCI Liguria, ANCI e UPI Lombardia, ANCI Piemonte, ANCI e UPI Veneto, ANCI Friuli Venezia-Giulia, CELVA e Consorzio dei Comuni trentini.



Siglato Il 22 settembre 2019 a Como, in occasione della Convention dei Giovani amministratori organizzata dalla Presidenza italiana di EUSALP, il Protocollo unisce in un Network le ANCI, le UPI ed i Consorzi delle Autonomie locali delle Regioni alpine, con l’obiettivo di portare la voce degli enti locali nella Strategia macroregionale attraverso priorità che rispondano ai fabbisogni dei territori per uno sviluppo sostenibile e duraturo nell’ambito della programmazione europea dei fondi 2021-2027.



La Rete, inoltre, vuole essere un supporto che faciliti l’accesso ai fondi e promuova azioni di capacity building per gli enti locali che conoscono ancora forti difficoltà ad accedere ai finanziamenti (diretti e indiretti) dell’Unione europea.



“La Rete restituisce alle nostre comunità un valore aggiunto perché mette al centro gli enti locali nella governance multilivello della Macroregione alpina – ha affermato il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai, coordinatore del Network – Stiamo lavorando verso un’espansione di questo sistema fuori dai confini nazionali, per rappresentare in maniera più omogenea gli interessi delle comunità locali, anche attraverso la partecipazione ai gruppi di azione EUSALP sulle grandi tematiche attuali che riguardano il mercato del lavoro, la formazione e la ricerca, lo sviluppo sostenibile”.