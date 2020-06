Stop pedaggio sull'A12 da Sarzana a Ventimiglia, ok in consiglio regionale

Liguria - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta ad attivarsi presso la direzione delle concessionarie delle tratte autostradali fra Ventimiglia e Sarzana per chiedere l’azzeramento del pedaggio. Nel documento si ricordano i pesanti disagi subìti dagli utenti per le code provocate dai cantieri e che in alcune tratti della rete autostradale è già stata attuata questa misura.



“Oggi il Consiglio regionale ha votato all’unanimità un ordine del giorno sull’esenzione del pedaggio autostradale per la tratta A12, presentato dal sottoscritto insieme ad altri colleghi consiglieri”. Lo dichiara il capogruppo di Italia viva in Regione Juri Michelucci. "Sono soddisfatto dell'approvazione di questo ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso Autostrade per chiedere l’esenzione del pedaggio autostradale in tutta la tratta regionale da Sarzana a Ventimiglia. I cittadini liguri non possono continuare a pagare la situazione in cui versano le nostra autostrade liguri con code e ritardi lunghissimi. Non possiamo più permetterlo", conclude l'esponente sarzanese di Italia viva.



“L’azzeramento del pedaggio su tutta la tratta regionale – dichiara Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia - è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ogni giorno percorrono le autostrade liguri tra cantieri, restringimenti, cambi di carreggiata, code chilometriche, insomma tra una mole di disagi a fronte dei quali il pagamento del pedaggio appare più come una beffa che come il corrispettivo per un servizio. I cittadini – prosegue - oggi in realtà pagano soltanto un disservizio che comporta per loro ritardi, enormi difficoltà se non impossibilità di raggiungere il posto di lavoro, ore perse incolonnati per chilometri. E’ una situazione insostenibile, per la quale auspico una rapida soluzione. L’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale è un altro messaggio forte e chiaro che giunge dalle istituzioni liguri al Governo e a chi ha potere decisionale in merito”, conclude il capogruppo di Forza Italia.