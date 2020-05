Spiagge libere, Toti: "Pronti a sostenere economicamente comuni per riaperture"

Liguria - “L'Inail ha chiarito che le linee guida emesse sono suggerimenti tecnici ai decisori politici. Lunedì, abbiamo concordato con il sindaco e presidente Anci Liguria, Marco Bucci, ci sarà una riunione con i comuni costieri liguri per cercar di regolare insieme tutte le norme possibili per dare sicurezza alle spiagge libere”. Lo ha affermato stasera in conferenza stampa il presidente regionale Giovanni Toti. “Siamo pronti ad ascoltare le proposte dei sindaci e ad attivarci perché abbiano tutti gli strumenti per affidare le spiagge a chi ritengono più opportuno, cercando di dar loro per quanto possibile sostegno economico”. Sempre a tema spiagge, Bucci ha assicurato che “L'entrata alla spiaggia libera non si paga per definizione”.