Spaccatura Cinque Stelle sull'alleanza Pd: parlamentari e consiglieri divisi

Liguria - La proposta di far votare gli iscritti del M5S sulla piattaforma Rousseau a proposito della possibile alleanza con il centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria, individuando un candidato presidente 'civico', divide il movimento in Consiglio regionale e in Parlamento. Secondo il senatore M5S Mattia Crucioli, che ha chiesto un intervento di Beppe Grillo, sono 6 su 8 i parlamentari e 2 su 4 i consiglieri regionali a favore del voto online degli iscritti. Secondo fonti vicine ai pentastellati sarebbero Sergio Battelli, Simone Valente, Marco Rizzone, Elena Botto, Roberto Traversi, oltre lo stesso Crucioli, i parlamentari a favore della votazione sulla piattaforma Rousseau, Leda Volpi e Matteo Mantero sarebbero i contrari. Mentre in consiglio regionale il M5S e' spaccato a meta': i consiglieri Alice Salvatore e Marco De Ferrari sono contrari a qualsiasi intesa con i 'dem', mentre Fabio Tosi e Andrea Melis sarebbero a favore. Al momento il reggente del M5S Vito Crimi ha rimandato la decisione sul voto online all'assemblea degli iscritti fissata domenica a Genova.