Sospensione protesti e sostegno alle famiglie, fanno breccia le proposte dei Popolari

Liguria - Grappolo di ordini del giorno approvati oggi in consiglio regionale per il gruppo Liguria Popolare. I documenti presentati toccano sostegno alle famiglie per la fase 2, sostegno straordinario alle aziende agricole delle aree interne o montane, sospensione effetti giuridici e conseguenze dell’atto di 'protesto' per i titoli di credito emessi e in scadenza nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, adozione di interventi a sostegno delle scuole paritarie in Liguria, erogazione gratuita dell’acqua per tutti gli utenti in Liguria durante l’emergenza sanitaria Covid – 19, sostegno ad emittenti televisive e radiofoniche locali del Tigullio. In particolare, l'iniziativa sui 'protesti' incassa il plauso di Sarzana popolare. "Tale richiesta, qualora accolta dal governo - commentano i popolari sarzanesi -, consentirebbe ai molti commercianti e dettaglianti di poter rinegoziare con i propri fornitori i tempi, le modalità e gli importi dei pagamenti della merce già consegnata senza gli effetti gravemente pregiudizievoli dei protesti, che comprometterebbero drammaticamente il futuro delle attività commerciali. Auspichiamo che medesima decisione venga adottata dal Consiglio Comunale di Sarzana cui è stata indirizzata dal nostro gruppo una mozione dai medesimi contenuti".



“In questo momento storico la politica deve ancora di più dare risposte tangibili ai cittadini per far fronte a tutte le conseguenze economiche e sociali che l’emergenza sanitaria ha portato nelle nostre esistenze – osservano i consiglieri di Liguria Popolare, Costa, Mazza e Pisani – il nostro impegno sarà sempre quello di ascoltare le necessità del territorio e di farcene carico”.