Slittano all'autunno elezioni Regionali e Comunali

Liguria - Potrebbero svolgersi il prossimo autunno, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020, le elezioni elezioni regionali e comunali in Liguria. Nella nostra regione si deve infatti andare al voto per eleggere il nuovo preisdente e rinnovare il consiglio regionale.



Anche la campagna elettorale e la chiama alle urne devono quindi fare i conti con gli effetti del Coronavirus. Dopo lo slittamento del referendum per il taglio dei parlamentari è infatti arrivato il rinvio alle elezioni Regionali anche da parte delle opposizioni. Si va verso la modifica al decreto che prevede che le elezioni comunali debbano svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno. L'approvazione dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. Per i mandati delle regioni in scadenza entro il 31 luglio si pensa invece a una proroga di tre mesi in modo da poterle indire in autunno e accorparle così alle comunali.



Oltre che in Liguria si andrà al voto anche in Toscana, Veneto, Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Marche.