Si è costituita la federazione ligure di Europa Verde

Liguria - Ieri a Genova si è svolta l'assemblea per la costituzione di Europa Verde in Liguria a cui hanno partecipato numerosi iscritte ed iscritti è intervenuta Elena Grandi, co-portavoce della Federazione dei Verdi.

"I Verdi insieme al partito verde europeo vogliono creare un nuovo soggetto ecologista e civico, che guardi in primo luogo agli aspetti climatici e alla nascita di una Europa pacifica, accogliente, solidale e federata".

Elena Grandi ha poi proseguito ricordando l'impegno dei Verdi liguri a favore di un diverso modello di economia rivolta alle fonti rinnovabili e green ed in particolare ad una Regione, che guardi alla enorme fragilità del territorio ligure invece di pensare ad opere inutili come la Gronda.

Si è poi ribadita la proposta dei Verdi, che oltre al completamento del viadotto Morandi, chiedeva il bus gratis per tutte e tutti, e la realizzazione della ferroviaria veloce del nodo di Genova, il completamento del completamento dell'ospedale San Martino con la ferrovia e ascensore e una decisione per un mezzo veloce in valle Bisagno.

All'incontro hanno dato il proprio contributo l'associazione mondo sostenibile, linea condivisa e sinistra d'azione oltre ad esponenti della società civile.