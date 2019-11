Senarega (Lega): "Ministro De Micheli non ha fatto nulla per Liguria"

Liguria - “Se fosse per il Pd, renziani e compagni, la Città di Genova e i genovesi non avrebbero ricevuto neppure un euro, non avrebbero un nuovo ponte in costruzione e non avrebbero una viabilità alternativa”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) replicando al consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) che oggi, in modo del tutto infondato, ha incolpato la Lega di non avere portato la sede di Ansfisa nel capoluogo ligure.

“Infatti - ha spiegato Senarega - la nuova Agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria è contenuta proprio nel Decreto Genova.

Ossia quello stesso decreto di legge che, grazie alla Lega, ha portato oltre un miliardo di euro per le famiglie e le imprese sfollate dopo il tragico crollo del Ponte Morandi e per cui i compagni di partito di Rossetti in Parlamento hanno votato contro.

Il nostro viceministro Edoardo Rixi, invece, oltre a portare le risorse necessarie per far ripartire il territorio dopo il crollo, si era battuto affinché Ansfisa avesse anche una sede a Genova e aveva più volte sollecitato perché diventasse operativa.

Che cosa ha fatto in questi mesi per il capoluogo ligure il nuovo ministro del Pd Paola De Micheli, erede del ministro pentastellato Danilo Toninelli, se non bloccare la Gronda di Genova? Aspettiamo risposte dal consigliere Rossetti”.