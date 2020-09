Seconda proiezione di Swg: tra Toti e Sansa un divario di 11 punti

Liguria - Con la seconda proiezione di Swg per La7 il divario tra Giovanni Toti e Ferruccio Sansa si riduce, anche se di poco. Se i primi exit poll parlavano di una forbice che poteva arrivare anche sino al 20 per cento, con una copertura del campione del 16%o, i sondaggisti interpellati da Enrico Mentana modificano i numeri a vantaggio del candidato del centrosinistra e del Movimento cinque stelle, che risulta comunque sonoramente sconfitto dal presidente uscente del centrodestra con un distacco di 11 punti.

La coalizione che appoggia Toti, infatti, viene data capace di un risultato pari al 52,80%, mentre Sansa potrebbe superare il 41,30% e Massardo si fermerebbe al 2,80%. Gli altri sette candidati metterebbero insieme 3,10% in totale.



Le prime indicazioni sulle liste collocano la lista del presidente al primo posto nella coalizione di centrodestra con il 22,10%, la Lega segue al 16,20%, Fratelli d'Italia al 9,40%, Forza Italia al 4,30 e Udc allo 0,70%.

Nel centrosinistra il Pd sarebbe in grado di centrare un risultato pari al 19,40%, il M5S del 10,10%, la lista del candidato Sansa del 7,90%, Sinistra per Sansa al 2,90% ed Europa verde all'1,50%.