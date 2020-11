Seconda ondata, specialità mediche dimezzate in Liguria

Liguria - Chiusa la metà delle specialità mediche in Liguria a causa della seconda ondata. Lo ha affermato oggi in consiglio regionale il presidente Toti nell'ambito della seduta dedicata all'emergenza sanitaria, spiegando che al momento sono operative "emergenza urgenza e tutto l'indifferibile oncologico, neurologico e cardiologico". Il presidente, riferisce Ansa, ha dichiarato che in questo momento "abbiamo cento terapie intensive e 1.450 posti letto dedicati alle medio-basse terapie Covid. Se dovessimo arrivare a 2mila posti Covid saremmo in una situazione di gravissima difficoltà nel garantire qualcosa che va appena oltre l'indifferibile". L'auspicio del presidente è che "la curva dell'Rt consenta di non superare i 1.600 posti letto Covid". Toti ha infine sottolineato: "Non useremo la pandemia del Covid per delle trasformazioni spurie di vocazioni ospedaliere o riordino di reparti. Questo non è, non è stato e non sarà neanche in futuro".