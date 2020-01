Se Cambiamo! fa un passo indietro

Liguria - Un tetto, una casa necessaria per capitalizzare il lavoro di questi anni, e in generale quell'avventura arancione che si è rivelata la chiave di volta per scardinare lo storico predominio della sinistra in Liguria. Questo, come spiegato anche sabato scorso a Sarzana dal presidente Toti e dall'assessore Giampedrone, è Cambiamo!, soggetto politico che in Liguria oggi secondo un'indagine Opimedia sarebbe al 9 per cento. L'appeal oltre i confini regionali sembra essere ben altro, almeno a giudicare dal risultato mignon dell'Emilia Romagna: 0.29 per cento, tra l'altro assieme ai tradizionalisti cattolici del Popolo della Famiglia. Il soggetto politico fondato dal Gov quest'estate dopo lo strappo con Forza Italia, nonostante l'entusiasmo registrato per il suo lanci - almeno sul territorio ligure - non è scontato che alle prossime elezioni regionali ci sia. Indiscrezioni infatti prefigurano una corsa in cui, accanto alle varie forze della coalizione – Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Liguria popolare -, figuri una lista del presidente, punto. Non una lista Cambiamo!, non, quindi, un Toti in quota Cambiamo!, bensì un candidato ammantato di indipendenza. Una prospettiva che potrebbe rispondere anche al desiderio di Forza Italia di non vivere una competizione con il partito totiano. Cosa che potrebbe concretizzarsi anche mettendo sul tavolo sia una lista Cambiamo!, sia una lista del presidente.



E proprio col partito di Berlusconi l'ascia di guerra sembra in buona parte sepolta. Del resto Toti ha cordialmente invitato l'ex premier a venire in Liguria, cogliendo magari l'occasione degli Stati generali della Regione in programma ai Magazzini del Cotone. Occasione alla quale il governatore inviterà anche gli altri due leader nazionali, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Insomma, nonostante le scintille degli scorsi mesi, il sostegno di Forza Italia alla corsa alla riconferma di Toti pare cosa certa. A questo concorrerebbe anche la ricomposizione, data per compiuta, col sindaco d'Imperia, l'alfiere forzista ed ex ministro Claudio Scajola.



Tra i candidati certi di Cambiamo! - o della lista totiana – ci sarà naturalmente l'assessore regionale uscente Giacomo Giampedrone. Niente listino, l'ex sindaco di Ameglia, al pari dei colleghi reduci dagli anni di governo regionale, andrà a raccogliere voti nel collegio di riferimento, quello spezzino. Tant'è che sabato scorso, scherzando ma non troppo, ha ricordato che il suo cognome è Giampedrone, con la 'emme' e la 'e' finale. Potrebbe pure spuntare un “detto Giampedroni”, ha ammesso, per andare incontro alle esigenze di chi tende a storpiare il cognome del titolare di Infrastrutture e Protezione civile. E Forza Italia, su Spezia, a chi pensa? La figura apicale in provincia è Fabio Cenerini, capogruppo degli Azzurri in consiglio comunale nonché di fresco nominato commissario del partito spezzino. Ciò non significa che debba toccare a lui. Chissà che non possa scoccare il momento della rentrée dell'ex sindaco di Follo Giorgio Cozzani, da un quarto di secolo casaccato FI. La scorsa primavera ha vissuto l'amarezza di vedere la lista della sua 'delfina' Felicia Piacente esclusa dalle comunali per una grana burocratica, una delusione che però non ha arrestato il lavoro per il partito dell'ex primo cittadino follese. Il quale, anche in un'intervista a CdS dello scorso autunno, si è detto tanto pronto a vivere serenamente e fedelmente la panchina, quanto a levarsi la tuta e infilare gli scarpini.



E se oggi dici Cambiamo!, il pensiero corre al recentissimo arresto per estorsione di Gina Cetrone, laziale di Terracina, coordinatore regionale del movimento totiano. Coordinatore regionale... secondo lei, come spiegato su Facebook da Toti stesso, che ha chiarito come la Cetrone “non solo non riveste alcun incarico in Cambiamo!, ma la sua iscrizione al nostro movimento non risulta neppure formalizzata (e sarebbe quindi testimoniata soltanto dalle tante foto 'Cambiamo! correlate' che compaiono sul profilo dell'arrestata, ndr)! Pertanto chiunque associ Cambiamo! alle vicende giudiziarie in corso ne risponderà in sede legale. Visto che nessun media ha avuto cura di verificare la notizia, prendendo come fonte ufficiale la pagina Facebook della signora Cetrone, pretendiamo le rettifiche immediate per il gigantesco danno di immagine che abbiamo subito”.