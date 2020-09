Scuola, parlamentari liguri della Lega alla manifestazione davanti a Montecitorio

Liguria - "La scuola è nel caos più totale. In Liguria abbiamo sindaci disperati, abbandonati dal governo, che non sanno se riusciranno a riaprire le scuole il prossimo 14 settembre, famiglie che non sanno se potranno portare i propri figli al primo raffreddore, se avranno responsabilità penali sottoscrivendo con autocertificazione lo stato di salute dei propri figli. Oggi abbiamo manifestato davanti a Montecitorio per dare voce ai disagi e alle preoccupazioni delle famiglie italiane: il ministro Azzolina è bocciata, ma la responsabilità di questa situazione disastrosa è soprattutto del presidente Conte che guida un governo incapace di garantire il ritorno a scuola dei nostri figli”. Lo dichiarano i parlamentari liguri della Lega (nelle foto): il senatore Paolo Ripamonti e i deputati Flavio Di Muro e Sara Foscolo, che oggi hanno partecipato alla manifestazione della Lega davanti a Montecitorio.