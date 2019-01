Scarafaggi sui regionali, la Lega rassicura: "Episodio isolato"

Liguria - Scarafaggi segnalati lo scorso dicembre dagli utenti sui treni regionali Sestri Levante-Savona e Savona-Recco. Oggi in Consiglio regionale è stata discussa l’interrogazione presentata dal capogruppo leghista Franco Senarega, che all’indomani delle segnalazioni aveva chiesto un intervento di Regione Liguria. “Secondo quanto riferito in aula dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino - ha spiegato Senarega - risulta che gli interventi di pulizia previsti dal contratto di servizio Regione Liguria-Trenitalia siano stati effettuati regolarmente e quindi la presenza di blatte sui convogli dei treni regionali a metà dicembre sia stato un caso isolato.

I cartellini di servizio che registrano gli interventi di pulizia a bordo dei convogli, hanno infatti indicato che il personale ha effettuato i lavori come programmato. Inoltre, con il previsto, progressivo rinnovo dei treni, questi gravi disagi non dovrebbero più accadere. In ogni caso, Regione Liguria mantiene monitorata la situazione”.