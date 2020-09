Sansa riconosce la sconfitta: "Ma la nostra storia inizia oggi"

Liguria - "Abbiamo ricostruito un popolo e una classe dirigente. Credo che questo risultato sia solo l'inizio della nostra avventura. Abbiamo conquistato la fiducia dei cittadini. Più volte ho incrociato persone che mi hanno detto “io voterò Toti, però vi rispetto”. E questa fiducia l'abbiamo conquistata con una una politica dal basso, che era ciò che ci chiedevano i cittadini. Abbiamo dato un senso diverso alla parola “politica” in Liguria". Così Ferruccio Sansa nelle sue prime parole dopo aver riconosciuto la sconfitta a favore del governatore in carica Giovanni Toti. Il candidato di PD e M5S, unica alleanza a livello italiano, ricorda come la sua fu "una candidatura partita da un dialogo complicato, ma sincero. Portiamo sulla scena politica persone nuove che contribuiranno a portare la loro esperienza di persone reali e le proprie esperienze diverse. Abbiamo fatto proposte coraggiose, di questo sono particolarmente contento. Spesso nascevano dai nostri incontri: una sanità pubblica davvero vicina ai cittadini, portare il consumo del territorio a zero, portare un'economia green ala nostra regione, qui dove manca".