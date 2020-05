Sansa candidato, Linea condivisa: "Si riunisca Tavolo progressista"

Liguria - «Oggi, come Linea Condivisa, abbiamo scritto a tutte le componenti del Tavolo progressista, a cui aderiamo e partecipiamo: la nostra nota registra la proposta, che viene da più parti della società civile, dell’autorevole candidatura del giornalista Ferruccio Sansa, come antagonista di Giovanni Toti per le prossime elezioni regionali. Questa candidatura è in campo da mesi, sollecitata da settori civici e politici che sicuramente rientrano nel perimetro del campo progressista. Abbiamo chiesto sia convocata al più presto la riunione del tavolo, per considerare questa istanza». Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.



«Le difficoltà generate dall’epidemia di covid 19, insieme alla totale incertezza sulla data delle elezioni (molti autorevoli commentatori non escludono luglio), impongono a tutte le forze del tavolo progressista, compresa Linea Condivisa, di sciogliere il nodo della candidatura a presidente nelle elezioni regionali 2020. Il tempo delle decisioni è adesso: non si può assolutamente andare oltre, pena il rischio di apparire non credibili per larghe fasce di elettorato –sottolinea Pastorino -. Chiediamo che a partire dalla proposta della candidatura di Ferruccio Sansa inizi con urgenza un confronto che porti, in pochissimo tempo, a scegliere in maniera condivisa e partecipata chi sarà la candidata o il candidato del polo progressista alle prossime elezioni».



Per Sinistra italiana, il coordinatore regionale Carla Nattero osserva che "la situazione della Liguria è molto difficile. Abbiamo in molti la sensazione che ogni scelta del governo regionale sia superficiale, spesso strumentale, legata alla campagna elettorale o alla contrapposizione sistematica nei confronti del governo nazionale.

Noi forze di opposizione non possiamo limitarci a denunciare quel che è sotto l’occhio di tutti, dobbiamo metterci nelle condizioni di presentare una alternativa credibile agli elettori liguri. Per fare ciò gli assi del programma ci sono, manca la candidatura del presidente.

Vorremmo sottolineare che ormai il tempo dei rimandi e delle incertezze è finito. La politica deve uscire dalla quarantena e dialogare con la società. Ogni ulteriore tergiversazione non può essere letta che come una dichiarazione di fragilità o di debolezza del polo progressista.

Vorremmo suggerire però che, prima di fare preannunci di disvelamenti di candidature in streaming, sarebbe opportuno che gli alleati potenziali si vedessero tutti insieme e discutessero della candidatura da proporre. Non è più il tempo dei giochi tattici, occorre affrontare il tema in maniera franca e aperta. Discutiamone".