Sanità nelle mani di Alisa, l'opposizione insorge

Liguria - La decisione presa dall'assessore alla Salute della Regione Liguria Sonia Viale, con l'ordinanza 27/2020 del 7 maggio scorso, di attribuire potere di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo della sanità ligure all'Azienda Ligure Sanitaria (Alisa) e al suo commissario straordinario Locatelli non piace all'opposizione consiliare ligure.



“Stiamo parlando di un dirigente che è commissario straordinario da 4 anni perché non ha i titoli per essere il direttore generale dell'Azienda Ligure e di cui per ben 3 volte abbiamo chiesto le dimissioni in consiglio – commentano i consiglieri di Linea condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini -. Stiamo parlando della stessa persona che ha avuto in mano tutta la gestione dell'emergenza Covid-19 con i seguenti risultati: altissimo numero di contagi, altissimo tasso di mortalità, bassissimo numero di tamponi effettuati, un'inchiesta della Procura di Genova sulle Rsa dove si registrano livelli di mortalità e di contagio incredibili. Se volevano una sola Asl bastava programmarlo dall'inizio della legislatura, definendo criteri organizzativi e assetti senza sovrapporre alle già, per noi troppe, 5 Asl una ulteriore struttura burocratica dai costi elevatissimi. L'atto dell'assessore Viale palesa la completa sfiducia nei confronti dei vertici delle Asl e di San Martino. Ed è l'ulteriore dimostrazione dell'incapacità di affrontare l'emergenza da parte di Alisa: in questi 3 mesi l’Azienda Ligure è riuscita a inanellare una quantità di circolari contraddittorie tra di loro senza precedenti”.

“La situazione è decisamente grave perché l'aver attribuito ad Alisa questo potere significa di fatto sottrarre la discussione della gestione sanitaria al consiglio regionale della Liguria perché, come abbiamo visto, Alisa risponde solo all'assessorato senza nessuna interlocuzione né con il consiglio regionale né con la commissione sanitaria regionale. Naturalmente verificheremo con le altre opposizioni la possibilità di iniziative giuridiche al riguardo e porteremo avanti tutte le iniziative di controllo possibili per monitorare l'attività di Alisa in questo periodo,” concludono Pastorino e Battistini.



"Walter Locatelli attuale commissario straordinario di Alisa sarà di fatto l’unica persona che potrà decidere di imporre le scelte a tutte le Asl della Liguria", spiega a ruota Alice Salvatore, capogruppo del Movimento cinque stelle in Regione. "Walter Locatelli non si è mai distinto per capacità nella gestione sanitaria ma è commissario straordinario dell’azienda Alisa, se così si può dire visto che lo è da quattro anni con doppia proroga per lui e per tutto il suo staff, arrivato dopo anni di gestione non sempre limpida, nei risultati, della sanità lombarda. Ora potrà guidare in completa autonomia qualsiasi decisione, senza doversi confrontare con nessuno, la fase due e le successive fasi inerenti il Covid-19. Quello che stride in questa decisione impositiva della Regione e più precisamente di Toti e Viale è, che anche se può sembrare valido l’accentramento decisionale durante un’emergenza, risulta curioso che questo accentramento sia fatto alla fine dell’emergenza e non durante il pieno svolgimento della pandemia che ha colpito anche la Liguria. Si conosce da sempre la grande voglia di poteri assoluti della Lega e del suo capo ligure Toti e questa volta la decisione è stata presa fuori tempo massimo, ma una sua ragione ce l’ha ed è totalmente politica, elettorale ed economica: non c’entra assolutamente nulla con il bene dei cittadini liguri. Oltremodo ridicolo poi che chi elimina l’autonomia delle Asl sia lo stesso che ogni giorno chiede autonomia dal governo per la Regione che guida. Vogliono qualcosa per sé che però agli altri tolgono. Dopo la critica situazione sanitaria che abbiamo vissuto, tutti gli ospedali e tutti i reparti Covid speciali e tutto quanto è stato investito per rispondere all’emergenza adesso, deve essere riordinato e riorganizzato; soprattutto si devono prendere decisioni come chiudere reparti di ospedali o smantellare posti letto che si sono creati, decisioni che paiono folli sotto ogni punto di vista ma che potrebbero essere prese, e per non avere problemi dai direttori generali delle varie Asl, li si è di fatto messi al muro e commissariati. Il direttore generale di una Asl, che, ricordiamolo sono tutti a fine contratto, non dovesse rispondere ai comandi del nuovo super commissario straordinario Locatelli verrà di fatto penalizzato sia per quanto riguarda il premio annuale sia per l’eventuale riconferma".

"Si intravede all’orizzonte - conclude Salvatore - un nuovo massacro della sanità ligure che dopo aver assorbito ingenti finanziamenti per la creazione di posti letto e di assunzioni di personale potrebbe essere suddivisa e smantellata, probabilmente sempre a vantaggio della sanità privatizzata, antica e mai dimenticata fissa della Lega e di Berlusconi, che nell’emergenza ha mostrato i suoi tragici limiti. Dobbiamo quindi vigilare tutti su questa situazione che può diventare gravissima e soprattutto potrebbe distruggere tutto quello che faticosamente abbiamo imparato e costruito in questi mesi di tragedie".



Anche la segreteria regionale di Sinistra italiana interviene sul tema, muovendo una più ampia critica all'operato regionale in termini di sanità.

"Se c'è una cosa che, secondo noi, la pandemia Covid dimostra è che la sovrastruttura di Alisa non è stata in grado di fronteggiare l'emergenza. La nostra regione è purtroppo ancora nella fase 1, ai primi posti per tasso di mortalità, di letalità e di perseveranza nella diffusione del contagio, agli ultimi per effettuazione dei tamponi, come evidenziano i dati della Protezione civile. Il fallimento di Alisa dimostra che l'esportazione in Liguria del modello Lombardia non ha funzionato, come del resto non ha funzionato nella Lombardia stessa. Invece di trarre insegnamenti dalla cattiva gestione dell'epidemia, eliminando la struttura inefficiente di Alisa, riorganizzando le Asl, che cosa propongono Toti e Viale?

La riconferma e la moltiplicazione degli errori di partenza: aumentano di molto i poteri di Alisa, un super contenitore che risponde solo all'Assessorato ed è al di fuori di ogni controllo democratico.

In sostanza l'esecutivo regionale vuole le mani libere sulla sanità alla vigilia della campagna elettorale.

Per farne che cosa? Per esempio, come ha già dichiarato Toti, per andare avanti nella privatizzazione della sanità.

Per esempio per potere elaborare i dati della pandemia in maniera tale da minimizzare al massimo gli aspetti preoccupanti, sottovalutando ogni pericolo". Sinistra Italiana Liguria ribadisce che "l'esecutivo regionale ha assunto una decisione gravissima, nei confronti della quale deve essere espressa la massima opposizione sia sul terreno giuridico, sia sul terreno politico".



Si unisce al coro anche Italia viva: "Accentrare su Alisa la gestione dell’emergenza Covid nella fase 2 significa attribuire pieni poteri proprio a chi è stato artefice del fallimento delle politiche sanitarie regionali.

È confessare che le cose finora non hanno funzionato e perseverare nell’errore, attribuendo poteri a chi dell'errore porta il peso.

La gestione fallimentare dell'emergenza è responsabilità in primo luogo della giunta regionale - e Alisa della giunta è l’espressione tecnica.

Non pensino Toti e Viale con questa mossa di cavarsela, come ha già tentato di fare Fontana in Lombardia, scaricandola sui vertici delle Asl - che peraltro loro stessi hanno nominato.

Può oggi un carrozzone che è servito per qualche nuovo posto dirigenziale destrutturando la sanità ligure avocare a sé ogni decisione, dopo l’incapacità già dimostrata nella fase 1?

Nonostante il gioco delle tre carte di Toti e Viale c’è un dato chiarissimo.

Toti e Viale hanno nominato Alisa, Asl e commissari. Cioè tutte le strade portano a loro.

Nonostante i tentativi maldestri di confondere i piani ci sono sempre e solo due responsabilità oggettive: presidente e vicepresidente della Liguria".