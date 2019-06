Sanità, il Pd ligure: "La giunta regionale faccia assunzioni, invece di multare chi salta le visite"

Liguria - "Non siamo pregiudizialmente contrari al tema delle sanzioni per chi salta una visita programmata senza avvisare per tempo, ma pensiamo, diversamente dall’assessore Viale, che prima di multare i cittadini bisognerebbe che i servizi fossero efficienti ed efficaci. Se vogliamo abbattere le liste d’attesa e migliorare la qualità della sanità in Liguria bisogna prima di tutto sopperire alla carenze di organico e quindi bandire nuovi concorsi e assumere personale. Medici e infermieri, oggi, sono ridotti all’osso: la Giunta Viale risparmia sui costi dei lavoratori e sui servizi e così le liste di attesa aumentano e, di seguito, anche le fughe, che costano molto di più". Lo affermano i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon, Valter Ferrando e Pippo Rossetti, andando così all'attacco dell'assessore leghista.



"Un’analisi condivisa anche dalla Cgil, che in queste ore ha denunciato il rischio dimezzamento degli interventi al Policlinico San Martino per tutto il periodo estivo proprio a causa della penuria di personale. Il sindacato ha anche annunciato, per il 2 luglio prossimo, un sit-in sotto il Consiglio regionale, per chiedere un incontro con i capigruppo.

Anche in quell’occasione ribadiremo alla Giunta ligure la necessità di assumere nuovi medici e infermieri. Solo così si potranno migliorare i servizi", concludono.