Sanità, Pd: "Locatelli confermato, è accanimento terapeutico"

Liguria - Riceviamo dal gruppo del Partito democratico in Regione Liguria



Accanimento terapeutico dell’assessore Viale nei confronti della sanità ligure. Dopo i grandissimi successi di questi anni raggiunti dal commissario Locatelli – tra i quali ricordiamo il blocco dei lavori per il Felettino, la procedura di assegnazione per la privatizzazione degli ospedali di Cairo e Albenga bocciata dal Tar, le tre sconfitte al Tar sulla regressione tariffaria introdotta nei contratti del sociosanitario, l’aumento dell’Irpef per i redditi fino a 28 mila euro, il raddoppio delle fughe, i tagli al personale (Alisa ha dato seguito a un terzo delle assunzioni deliberate dalla Giunta), le totale incapacità di realizzare nuove Case della Salute, il caos nei pronto soccorso, l’emergenza caldo negli ospedali e da ultimo il contenzioso aperto con le pubbliche assistenze – troviamo perfettamente coerente che la Giunta regionale abbia deciso di assegnare allo stesso Locatelli, per la quarta volta consecutiva, il ruolo di commissario straordinario di Alisa. Sarà a questo punto interessante conoscere le motivazioni che hanno spinto Toti e Viale a nominare per quattro anni un commissario invece di un direttore generale. Forse perché Locatelli, in quanto pensionato, non ha i requisiti di legge per fare il direttore. D’altra parte questo è il codice-Viale: l’assessore ligure ha inventato la stagione dei commissari non per far fronte a situazioni di emergenza, ma per nominare a un determinato ruolo chi non ha i titoli di legge per ricoprirlo.