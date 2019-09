Salvini al Salone Nautico: "E' un governo barzelletta"

Liguria - "Mi spiace che il Presidente della Repubblica abbia avallato questo triste, squallido giochino di Palazzo: il governo Monti per assurdo aveva più sostegno popolare". Ha esordito così di fronte alla stampa Matteo Salvini, leader del Carroccio ed ex Ministro dell'Interno in visita questa mattina al Salone Nautico Internazionale di Genova, definendo il Governo giallo-rosso «una barzelletta» e sottolineando come continui a domandarsi «perché il Presidente della Repubblica abbia permesso tutto ciò: ovunque votano, in Israele come in Austria, in Polonia, in Spagna o in Gran Bretagna. Tutti votano tranne che in Italia, perché se no vince la Lega».



Il leader della Lega è noto - tra le altre cose - per essere uno che non le manda certo a dire, e anche in questo caso non si è risparmiato: "Dove c'è Renzi non ci sono io. Ha cambiato mille volte idea. Quando io dico mai con il Pd e mai con Renzi vi sfido a provare il contrario". Ma non basta. "I primi passi di questo nuovo "Governo abusivo" - continua, - sono stati pessimi, dalle tasse sulle merendine a quelle sul gasolio e sulle bibite gassate, nonché ai "no" alle infrastrutture: vedremo di limitare i danni e di prepararci a tornare al Governo. Noi però passeremo dal portone principale, non dalla finestra sul retro come hanno fatto questi signori".