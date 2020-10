Salvini a Toti: "Faccia presto, così si comincia a lavorare"

Liguria - A distanza di soli tredici giorni dall'ultima volta Matteo Salvini è tornato ieri a Genova. Il segretario della Lega è arrivato a Corte Lambruschini senza preavviso per incontrare Edoardo Rixi e gli eletti del partito a Genova e in Liguria. Alla sala ha chiarito di non voler parlare della giunta ma di progetti, ma è chiaro che la composizione del collage degli assessori è una partita troppo importante per i pesi e i contrappesi del momento. Perché se Salvini da una parte ripete di non voler entrare nel merito delle decisioni su scala locale, al tempo stesso esorta Toti a fare presto: "In Veneto, nelle Marche stiamo già lavorando così come nei luoghi dove siamo all’opposizione. Speriamo si faccia in fretta anche in Liguria e che il governatore Toti, come i suoi colleghi in tutta Italia, ascolti, capisca, concluda e cominci”.