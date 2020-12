Liguria - “Fondi speciali per i Comuni che soffrono maggiormente la pressione dell’immigrazione clandestina. Porti e porte aperte stanno danneggiando l’Italia da Nord a Sud: la Lega chiede un aiuto concreto per i territori più danneggiati dalle politiche folli del governo come la Liguria”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, annunciando uno degli emendamenti della Lega alla manovra.