Salvatore contro Toti: "Gioisce per il Tav ma è sconveniente per la Liguria"

Liguria - "Di tutti i commenti che poteva fare, quello postato ieri da Toti è il più superficiale. Solo un Presidente di Regione incosciente potrebbe gioire per la realizzazione di un’infrastruttura che taglia fuori i porti di Genova e Savona. Alla Liguria servirebbe il raddoppio del Ponente, cosicché i porti liguri diventino i protagonisti del trasporto merci verso la Francia. Così facendo, invece, spalanchiamo le porte ai nostri potentissimi competitor nordici, quali i porti di Amsterdam, Amburgo e Rotterdam, che in questo modo divoreranno, cioè soddisferanno, anche tutto il mercato del Nord Italia. E alla Liguria, che ne sarà tagliata fuori, rimarrà il proverbiale pugno di mosche. Se c’è un'infrastruttura economicamente sconveniente per la Liguria è proprio il Tav. Ma per Toti, la nostra regione è subordinata alla sua perenne campagna elettorale e se ne serve senza ritegno come vetrina per il suo progetto politico", dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore commentando il post del "governatore".