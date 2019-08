Salvatore a Berrino: "Ci dica le soluzioni? Ha chiesto a Trenitalia di rispettare il contratto?"

Liguria - "Dopo tre giorni l’assessore Berrino ancora non dà segno di voler pretendere da Trenitalia il rispetto del Contratto di Servizio da lui siglato come Regione Liguria. È mai possibile che l’assessore non sappia rispondere dicendo: 1) 'abbiamo fatto questo'; 2) 'faremo quest’altro'; e 3) 'siamo assolutamente d’accordo che un tale disservizio non debba ripetersi mai più'? Questo la gente vuole sentire da un buon governo regionale. Questo è ciò che noi in qualità di consiglieri ci aspettiamo dal governo regionale: soluzioni". Così Alice Salvatore, capogruppo del Movimento Cinque Stelle nel consiglio regionale ligure in una nota stampa inviata alle redazioni.