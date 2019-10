Salvatore: "Treni in balia del maltempo, Liguria bloccata"

Liguria - "Sospendiamo i pagamenti a Trenitalia fino a che essa non si presenta a un incontro con la Regione.L'intera Liguria è stata bloccata dalla pioggia. La circolazione dei treni ha subìto devastanti ritardi su tutta la linea e migliaia di passeggeri sono così rimasti fermi nelle stazioni senza informazioni e indicazioni sufficienti. Ad Arenzano e Voltri si sono registrati i disagi peggiori, con gli unici mezzi circolanti presi d'assalto dai passeggeri". Così la capogruppo regionale Alice Salvatore commentando i gravi disagi della giornata che prosegue: "



"In conferenza stampa oggi il Governatore Toti, con la felpa della protezione civile come gli ha insegnato 'babbo Salvini', ha detto che in realtà è andato 'tutto bene', che ci sono stati sì dei problemi ma tutto sommato 'contenuti' e la Regione ha reagito correttamente. Secondo lui oggi sono cadute quantità di pioggia mai viste".

"La realtà - sostiene - è che la situazione non è diventata drammatica perché ci sono centinaia di Vigili del fuoco, vigili, volontari della Protezione civile e tutte le altre forze impegnate, che come sempre fanno un lavoro magnifico. Se la situazione non è diventata drammatica, dunque, non è certo merito della gestione della crisi da parte della Regione".



"Quando i treni non funzionano, una prima soluzione è quella di aumentare il numero di autobus - continua Salvatore -. Attualmente, il contratto con Trenitalia prevede la fornitura di mezzi alternativi in caso di gravi ritardi o cancellazioni, ma il numero di autobus a disposizione è ridicolo e non basta a soddisfare le esigenze dei liguri. Ad esempio, i pendolari fermi a Savona non hanno potuto contare su nessun autobus che li portasse da nessun'altra parte della Liguria".



"Il problema qui è a monte - prosegue -, questa volta non basta criticare il maltempo o la gestione, peraltro penosa di Trenitalia, bisogna invece agire con un atto di determinazione da parte della Regione. Bisogna convocare immediatamente un Tavolo con Trenitalia e tutte le forze politiche e civili, non solo Toti e Berrino, e pretendere un piano di aggiornamento di ogni treno, in modo che la circolazione nella nostra regione non si debba fermare per la pioggia".



"Fino a quel momento, sospendiamo i pagamenti che la Regione fa puntualmente a Trenitalia, a dimostrazione che questa volta pretendiamo risposte. E a dimostrazione che i cittadini non possono sopportare oltre". "Il contratto con Trenitalia - conclude Salvatore - prevede diverse clausole per l'inadempienza di una delle due parti: possiamo sfruttarle per dare un messaggio chiaro all'azienda e al Governo, rimarcando che non accettiamo più situazioni del genere, al limite dell'assurdo. Se i soldi sono l'unica cosa che capiscono, allora bisogna levarglieli".